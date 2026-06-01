Saša Obradović je dobio otkaz na klupi Crvene zvezde, ali bi mogao vrlo uskoro da pronađe novi angažman.

Sve više se priča da će iskusni trener preuzeti Hapoel iz Jerusalima, a najnovije informacije to sve više ukazuju na to.

Pored preuzimanja ekipe, jedna od njegovih glavnih želja navodno je angažovanje plejmejkera Jama Madara, bivšeg igrača Partizana, koji trenutno nastupa za Hapoel iz Tel Aviva.

Očekuje se da bi Madar mogao da parafira trogodišnji ugovor čija bi vrednost premašivala milion evra po sezoni.

Podsetimo, prema saznanjima izraelskih medija, Obradović je navodno dogovorio saradnju sa klubom za naredne dve sezone i zaradiće 700.000 evra po sezoni.

Hapoel Jerusalim će naredne godine nastupati u Evrokupu i biće jedini izraelski predstavnik u tom takmičenju.