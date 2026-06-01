Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu u Nišu savladali FMP posle produžetka rezultatom 76:73.

Viđena je vrlo zanimljiva utakmica u "Čairu", a na kraju su se radovali Subotičani koji su tako prekinuli vladavinu Partizana i Crvene zvezde u ovom takmičenju.

FMP je posle meča na društvenim mrežama objavio snimak sa kraja duela, na kojem aludira da prekršaj nad Filipom Barnom na šutu za tri poena nije sviran. Tada je na njega naleteo igrač Spartaka i čini se da su arbitri imali elemenata da pokažu tri slobodna bacanja.

- Momenti koji su odlučili produžetak finalne utakmice Superlige Srbije - napisali su iz FMP-a uz video zapis i prethodnog koša Danila Nikolića.