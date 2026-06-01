Na spisku se nalazi i Hilberto Mora (17), koji bi mogao da postane najmlađi fudbaler Meksika koji je nastupio na Mundijalu. On je već odigrao sedam utakmica za reprezentaciju Meksika.

Agire je u nacionalni tim uvrstio i golmana Giljerma Očou (40), koji će nastupiti na svom šestom SP.

Fudbaleri Meksika će poslednji prijateljski meč uoči početka SP odigrati 5. juna protiv Srbije.

Na spisku se nalaze - golmani: Raul Ranhel, Giljermo Očoa, Karlos Asevedo; odbrana: Hesus Galjardo, Hoan Vaskes, Israel Rejes, Sesar Montes, Horhe Sančes, Mateo Čaves; srednji red: Edson Alvares, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Hilberto Mora, Brajan Gutijeres, Luis Romo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Sesar Uerta, Luis Čaves; napadači: Roberto Alvarado, Aleksis Vega, Santjago Himenes, Raul Himenes, Hulijan Kinjones, Armando Gonzales, Giljermo Martines.

Fudbaleri Meksika će na SP igrati u grupi A protiv Južne Afrike, Južne Koreje i Češke.