Rafael Markez preuzeće dužnost selektora fudbalske reprezentacije Meksika po završetku Svetskog prvenstva, potvrdio je direktor nacionalnog tima Duilio Davinjo, preneo je danas Foks sport.



Markez je trenutno pomoćnik selektora Meksika, Havijera Agirea, koji će se povući sa ove funkcije po završetku Mundijala. SP će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, SAD i Kanadi.



Davinjo je podsetio da je tokom 2025. godine dogovoreno da Markez po završetku SP preuzme nacionalni tim Meksika.



-Markez je potpisao ugovor do 2030. godine. Njegov stručni štab je 80 odsto kompletan - dodao je Davinjo.



Fudbaleri Meksika će na SP igrati u grupi A protiv Južnoafričke Republike, Južne Koreje i Češke.



Markez (47) je u karijeri igrao za Atlas, Monako, Barselonu, Njujork Red Buls, Leon i Veronu, dok je za reprezentaciju Meksika od 1997. do 2018. godine postigao 17 golova na 147 utakmica.