Crvena zvezda nastavlja da pomera granice srpskog i regionalnog fudbala, ne samo kroz rezultate na terenu, već i kroz impresivan rast tržišne vrednosti svojih igrača. Posle devete uzastopne šampionske titule u domaćem prvenstvu, crveno-beli su još jednom potvrdili potpunu dominaciju, ali i pokazali da se u Ljutice Bogdana gradi tim čija vrednost raste iz meseca u mesec.

Prema najnovijim podacima sa „Transfermarkta“, ukupna vrednost ekipe crveno-belih dostigla je čak 117,6 miliona evra, što predstavlja novi istorijski rekord kluba i dodatni skok u odnosu na martovskih 102 miliona evra. Time je Zvezda postavila standard koji do sada nijedan klub iz regiona nije uspeo da dostigne.

Najveći skok zabeležio je Vasilije Kostov, Zvezdin biser, čija je tržišna vrednost porasla sa 18 na čak 25 miliona evra, što ga čini najvrednijim igračem crveno-belih. Kostov je u sezoni iza sebe imao učinak koji prevazilazi okvire domaćeg fudbala, za momka od samo 18 godina. Vezni fudbaler crveno-belih postigao je 13 golova i sedam asistencija u svim takmičenjima. Posebno se istakao u važnim evropskim utakmicama, gde je pogađao protiv Porta i Malmea u Ligi Evrope. Pored toga postao je i najmlađi strelac u istoriji „večitih“ derbija. Njegov razvoj potvrđuju i napredne analitike, pa se prema istraživanjima CIES-a nalazi među najboljim igračima u Evropi do 20 godina po broju kreiranih situacija i asistiranih šuteva na 90 minuta.

Veliki skok zabeležio je i Adem Avdić, čija je vrednost porasla sa 4 na 10 miliona evra. Rođen 2007. godine, mladi levi bek je iskoristio šansu koju je dobio ove sezone i pokazao da Zvezda ozbiljno računa na njega u budućnosti. Na poziciji levog beka donosio je energiju i sigurnost, a uz ofanzivne zadatke po levoj strani bio je važan deo ekipe koja je dodatno podigla nivo igre.

Poseban napredak u tržišnoj vrednosti zabeležila je i zadnja linija tima, gde su Nair Tiknizjan i Jung-Vu Seol dodatno potvrdili svoj kvalitet. Cena Tiknizjana je sa 5 porasla na 7 miliona evra, dok je Seol sa 5 dostigao vrednost od 6,5 miliona.

Snažan uticaj na ukupan rast vrednosti imala su i zimska pojačanja u ofanzivnom delu tima. Napadač Džej Enem i krilni fudbaler Daglas Ovusu odlično su se predstavili navijačima crveno-belih, pa je njihova tržišna cena značajno porasla – Enem je sa 2,5 stigao na 4,5 miliona evra, dok je Ovusu zabeležio isti skok i sada takođe vredi 4,5 miliona.

Sve to dodatno potvrđuje širinu i balans tima Crvene zvezde, ali i činjenicu da klub sve više može da profitira od razvoja i afirmacije igrača na svim pozicijama. Kada se sve sabere, jasno je da Crvena zvezda ne dominira samo trofejima, već i ekonomskim parametrima. Sa ukupnom vrednošću od 117,6 miliona evra, crveno-beli su postavili novi klupski rekord i još jednom potvrdili status najjačeg tima u regionu.

Posebno ohrabruje činjenica da rast dolazi iz svih linija tima – od odbrane, preko sredine terena, pa sve do napada – što pokazuje da Zvezda ima jasno izbalansiran i dugoročno održiv tim koji iz sezone u sezonu podiže i sportski i tržišni nivo ekipe.