Nekadašnji igrač prvoligaša Kapošvari Rakocija, Tamaš Horvat preminuo je u 35. godini posle teške bolesti, prenose tamošnji mediji.

Mađarski Blik preneo je vest o smrti Tamaša Horvata uz informaciju da su se od njega oprostili mnogi ljudi širom Mađarske, kao i njegovi bivši saigrači. Jedna od najemotivnijih poruka stigla je od poznatog mađarskog trenera Lasla Pruknera, koji je trenirao upravo preminulog fudbalera.

- Smrt mladog čoveka je uvek nešto što se teško "proguta", posebno kada pričamo o osobi kakav je bio Tomi. Njegov odlazak je doneo svima neizrecivu tugu i bol. Znali smo da se bori sa teškom bolešću već duže vreme, ali uvek je bio veliki borac kroz život. Bio je igrač kod mene u mladom timu zajedno sa Benjaminom Balažom i Lukačom Boleom. Predviđali smo mu sjajnu budućnost. Nažalost, Tomi nije uspeo da se izbori sa teškom bolešću. Ona je otkrivena tokom pregleda. Bol koja postoji kada roditelj izgubi dete je nemerljiva. U ime Kapošvara i svoje lično ime, želim da izrazim najdublje saučešće - rekao je Laslo Prukner.

Tamaš Horvat je odigrao ukupno 31 meč u Prvoj ligi Mađarske za Kapošvar i uspeo je da postigne i jedan gol i to pobednički protiv Diošđera. Sa teškom bolešću borio se od 2014. godine.

Horvatu je ustanovljen tumor na mozgu, ali je nastavio da živi kroz fudbal i postao je trener. Radio je u "Bene Ferc" fudbalskoj akademiji, dok god mu je snaga to dozvoljavala.

Njegov bivši klub će se od njega oprostiti u nedelju, simbolično, paljenjem sveće na stadionu na klupi ovog tima.