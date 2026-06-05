Uspela je Kalamata da se posle 25 godina vrati u grčku elitu, a selidbu u viši rang klupski čelnici su shvatili veoma ozbiljno te su već počeli reorganizaciju igračkog kadra.

U redove Crne oluje već su stigli Marselo Karezao iz Šerifa i Hulio Alonso iz Ueske, a očekuje se da niz novajlija bide nastavljen u narednim danima.

Prema saznanjima grčkog portala “Monobala”, na listi želja Kalamate je između ostalih Nikola Vasiljević.

Srpski golman navodno je ozbiljna meta Grka i lako bi mogao da posle perioda provedenog u Javoru otvori prvo inostrano poglavlje u karijeri.