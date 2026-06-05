Posle skoro dve decenije izgubili su Subotičani status superligaša, ali ne kriju ambicije da se već narednog leta vrate u elitni rang domaćeg fudbala.

U odbranu navedenog svedoče potezi kluba sa Gradskog stadiona.

Kako saznaje "Meridiansport", prvo pojačanje Spartaka ovog leta biće Miloš Kosanovića.

Prema informacijama našeg portala, nekadašnji reprezentativac Srbije stavio je paraf na jednogodišnji ugovor i uskoro će zvanično zadužiti opremu ekipe Sava Pavićevića.

Prekaljeni štoper na sever zemlje stiže iz redova Železničara, čije boje je branio minule sezone, ujedno istorijske iz perspektive Pančevaca.

Kosanović je dete Vojvodine, a preko Mladosti iz Apatina je ostvario prvi inostrani angažman u poljskoj Krajovi. Potom je zablistao u Mehelenu i realizovao 2.500.000 vredan transfer u Standard. Kasnije tokom karijere 36-godišnji defanzivac nosio je još dresove Gecepea, Al Džazire, Ujepšta i Ajmana.