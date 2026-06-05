Domaći tim je posle čvrstog i tvrdog meča uspeo da slomi otpor velikog rivala u drugom poluvremenu, posebno u završnoj četvrtini u kojoj je Olimpijakos ostao bez pravog napadačkog odgovora.

Najefikasniji u redovima „zelenih“ bio je Najdžel Hejs-Dejvis sa 23 poena, dok su važan doprinos dali i Čedi Osman sa 11, kao i Džerijan Grant sa 8 poena.

Meč je, međutim, obeležila i zabrinutost u taboru Panatinaikosa, pošto se Matijas Lesor povredio u drugom poluvremenu i uz bolnu grimasu napustio teren. Stepen povrede još uvek nije poznat, ali je jasno da bi njegovo odsustvo predstavljalo ogroman udarac za ekipu Ergina Atamana.

U redovima Olimpijakosa najefikasniji je bio Evan Furnije sa 15 poena, dok je Donta Hol dodao 11, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Serija je sada potpuno otvorena, a naredni duel mogao bi da ima veliki uticaj na borbu za titulu.