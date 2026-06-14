Nikola Vasiljević će uskoro postati novi člana Kalamate – saznaje "Meridiansport".

Nedavno se u grčkim medijima pojavila informacija da klub koji se posle 25 godina vratio u elitni rang želi srpskog golmana, a prema informacijama pomenutog portala dve strane su postigle dogovor i ukoliko sve protekne po planu u narednim danima će doći do ozvaničenja saradnje.

Vasiljević je u protekle dve sezone blistao između stativa Javora, sa kojim je najpre ušao u superligaško društvo, a potom posle velike drame ispao u Prvu ligu Srbije.

Nekadašnji golman Crvene zvezde ima i nekoliko poziva u A reprezentaciju Srbije. Na "Marakani" je osvojio tri titule i dva Kupa.