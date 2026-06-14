Dušan Petrović je novi igrač Crvene zvezde.

Kao što je "Meridiansport" najavio odbojkaš je crno-beli dres zamenio opremom večitog rivala.

- Odbojkaški klub Crvena zvezda želi dobrodošlicu u klub odličnom srednjem blokeru, sa reprezenativnim iskustvom Dušanu Petroviću! Dušan nam dolazi iz redova večitog rivala i iza sebe već ima jednu titulu državnog šampiona i upisane nastupe u nacionalnom timu Srbije. Dobro došao u Crvenu zvezdu - napisali su iz kluba na društvenim mrežama.

Petrović je rođen 2000. godine, visok je 205 cm i pokriva poziciju srednjeg blokera.