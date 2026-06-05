Posle teškog poraza od Zelenortskih Ostvara ekipa selektora Paunovića imala je priliku da pokaže nešto dručaije izdanje. Uspeli su u prvom poluvremnu da budu konkurentni raspoloženom domaćinu.

Od starta je bilo jasno da Meksiko ima mnogo više iskustva i da će uraditi sve što je potrebno da pobedom napravi uvertiru za Svetsko prvenstvo.

Srbija je povela preko Stanića, Filip Stanković je skidao zicere, ali to je bilo sve... Domaćin je uspeo da dođe do svoje igra i na kraju lagano slavi.

Treba dodati da su "orlovi" čak dva puta uspeli da pogode svoju mrežu... Bukinac i Avdić su autogolovima obeležili ovaj susret.

Meksikanci su napravili sjajnu atmosferu, a bio je ovo sjajan način da ekipa selektora Agirea oseti da ima podršku pred turnir u kojem su domaćini.

MEKSIKO: Ranhel – Sančez, Montez, Vaskez, Galjardo – Fidalgo, Lira, Gutijerez – Alvarado, Himenez, Kvinones

SRBIJA: Stanković (od 61. minuta Ilić) – Eraković (od 79. minuta Nedeljković), Đurđević (od 74. minuta Mimović), Simić (od 74. P.Petrović), Bukinac (od 61. minuta Avdić) – Dragojević (od 61. minuta Petrović), Stanković (od 74. minuta Kostov) – Ranđelović (od 46. minuta Birmančević), Stanić (od 45. minuta Zukić), Lučić (od 79. minuta Milikić) – Štulić (od 46. minuta Ivanović)

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

90. minut - Luis Čavez je pogodio mrežu Srbije za 5:1.

86. minut - Čaves šalje bombu, ali preko gola.

78.minut - Tukao je Vega, ali je ovoga puta Meksiko pogodio prečku.

73. minut - Da li je moguće? Još jedan autugol Srbije, ovoga puta Avdić je ubacio loptu u našu mrežu.

69.minut - Opa je malo tempo igre, vreme ja za pauzu za osveženje.

57. minut -Meksiko vodi sa 3:1, lopta se odbila do Himeneza i nije mu bilo teško da pogodi.

52. minut - Dobar šut Bukinca, bio je blizu da pogodi mrežu rivala.

45.minut - Utamica je nastavljena.

Prvo polureme:

-Kapitensku traku Srbije na ovom meču nosi Strahinja Eraković. Zanimljivo je da startnih 11 Srbije, zajedno ima samo 49 utakmica za nacionalni tim.

1.minut -Utakmica je počela!

5. minut-Nema većih uzbuđenja, domaći drže loptu na startu utakmice.

8. minut -Kvinones je pokušao, ali je Stanković ovoga puta lako intervenisao.

11.minut - Dve velike šanse za domaće! Stanković dva puta brani neverovatno i čuva našu mrežu.

13.minut - Gutijerez je imao ogromnu šansu, ali je poslao loptu pored gola.

18.minut - Žuti karton za Vanju Dragojevića.

19.minut - Srbija vodi! Sevnula je kontra, Stanić se sjajno snašao i doneo "orlovima" prednost!

22. minut - Velika šansa za Meksiko! Himenez je šutirao, Stanković je još jednom sjajan.

25. minut - Pauza za osveženje.

32.minut - Montis je pokušao glavom, ali nije bilo opasnosti po naš gol.

36.minut - Gol za Meksiko! Vaskez je pogodio Stankovićev gol za 1:1.

41.minut - Nervozan je Himenez, udario je Simića daleko od lopte.

45+3. minut - Da li je moguće? Stefan Bukinac je postigao autogl i to kakav...