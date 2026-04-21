Došlo je vreme da Džejlen Hord pre svega ozbiljno naplati odlične partije, pa uz to da ode i u neku ozbiljniju ekipu. Makabi iz Tel Aviva imao je lošu sezonu. U jednom trenutku imao je autoput do plej-ina, a onda se sve raspalo ukratko u dve, tri utakmice. Vidi se da je Ponos Izraela udario u plafon, zbog čega je vreme da glavni igrači napuste ekipu.

Prvi među svima je Džejlen Hord, koji će sigurno promeniti tim, kako stvari stoje. Od februara se pominje da će napustiti Makabi iz Tel Aviva, pa je sada manje više i potvrđeno jer uvek pouzdani španski "Encestado" kaže da Džejlen Hord ide u Dubai.

Pregovori su, prema dostupnim informacijama, u poodmakloj fazi, a klub iz Dubaija trenutno vodi u trci za dovođenje krilnog centra koji će ovog leta promeniti sredinu nakon dve sezone provedene u Makabiju.

Iako postoje i drugi zainteresovani klubovi, izvori navode da je finansijska ponuda iz Dubaija najjača, što im daje značajnu prednost u pregovorima. Dubai će potrošiti ozbiljne pare ovog leta, za početak verovatno na Amerikanca.

Košarkaš, koji je nedavno napunio 27 godina, ove sezone beleži prosečno 11,7 poena i sedam skokova po utakmici u dresu Makabija. Njegove partije privukle su pažnju više timova, ali čini se da je Dubai trenutno najbliži njegovom potpisu. Mogao bi tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da napravi ozbiljnu ekipu za narednu sezonu.