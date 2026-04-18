Evroliga je napravila raspored, a ono što je zapalo za oko brojnim ljubiteljima košarke jeste činjenica da će se veliki broj mečeva ponovo igrati u gotovo identičnim terminima.

Prve dve utakmice serije Real Madrid i Hapoel će igrati dan kasnije u odnosu na ostale rivale.

Međutim, još nije odlučeno da li će Madriđani imati zasluženu prednost domaćeg terena ili će ona biti neutralisana iz “bezbednosnih razloga”, pa će se mečevi igrati u praznoj “Movistar areni”.

TERMINI PLEJ-OF SERIJA

Prva utakmica serije:

28. april, 20.45 – Fenerbahče – Žalgiris

28. april, 20.45 – Valensija – sedmoplasirani

28. april, 21.00 – Olimpijakos – osmoplasirani

29. april, 20.45 – Real Madrid – Hapoel Tel Aviv

Druga utakmica serije:

30. april, 20.45 – Fenerbahče – Žalgiris

30. april, 20.45 – Valensija – sedmoplasirani

30. april, 21.00 – Olimpijakos – osmoplasirani

1. maj, 20.45 – Real Madrid – Hapoel

Termini trećih i eventualnih četvrtih utakmica serija će naknadno biti objavljeni.