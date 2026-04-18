Evroliga je napravila raspored, a ono što je zapalo za oko brojnim ljubiteljima košarke jeste činjenica da će se veliki broj mečeva ponovo igrati u gotovo identičnim terminima.
Prve dve utakmice serije Real Madrid i Hapoel će igrati dan kasnije u odnosu na ostale rivale.
Međutim, još nije odlučeno da li će Madriđani imati zasluženu prednost domaćeg terena ili će ona biti neutralisana iz “bezbednosnih razloga”, pa će se mečevi igrati u praznoj “Movistar areni”.
TERMINI PLEJ-OF SERIJA
Prva utakmica serije:
28. april, 20.45 – Fenerbahče – Žalgiris
28. april, 20.45 – Valensija – sedmoplasirani
28. april, 21.00 – Olimpijakos – osmoplasirani
29. april, 20.45 – Real Madrid – Hapoel Tel Aviv
Druga utakmica serije:
30. april, 20.45 – Fenerbahče – Žalgiris
30. april, 20.45 – Valensija – sedmoplasirani
30. april, 21.00 – Olimpijakos – osmoplasirani
1. maj, 20.45 – Real Madrid – Hapoel
Termini trećih i eventualnih četvrtih utakmica serija će naknadno biti objavljeni.
Komentari (0)