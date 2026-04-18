Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas, pred meč protiv Crvene zvezde da je "večiti derbi" utakmica koja uvek nosi posebnu težinu.



Utakmica osmog kola Top 8 ABA lige na programu je u nedelju od 19 i 30 u Beogradskoj areni. U prethodnom međusobnom susretu u ovom delu ABA lige, Crvena zvezda je na domaćem terenu odnela pobedu rezultatom 100:96. Partizan je drugi sa skorom 20-3, dok je Zvezda osigurala treće mesto sa učinkom 18-5.



-Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika", rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.



Zamenik kapitena Aleksej Pokuševski je svestan težine utakmice.



-Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i naravno da je svaki derbi bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji - rekao je Pokuševski.