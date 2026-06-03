Najveće drame koje su obeležile Svetska prvenstva uključuju neslavan penal Roberta Bađa 1994, Maradoninu „Božiju ruku” 1986, Zidanovo isključenje u finalu 2006, tragični autogol kolumbijskog fudbalera Eskobara 1994, kao i surovu eliminaciju Jugoslavije od Argentine na penale 1990. godine.

Maradonina „Božija ruka“ (Meksiko 1986.)

U četvrtfinalu protiv Engleske, Dijego Maradona je postigao gol rukom koji sudija nije video, što je izazvalo jedan od najvećih skandala u istoriji sporta.

Gol rukom je obeležio ne samo jednu godinu, već i njegovu čitavu karijeru.

Na Svetskom prvenstvu u Meksiku (1986) dvostruki je strelac u utakmici Argentine sa Engleskom.

Glavni sudija na utakmici je bio Ali bin Naser iz Tunisa. Oba gola Maradone na toj utakmici se i dan danas prepričavaju.

Kod prvog je reč o pogotku koji je Dijego kasnije nazvao Božjom rukom. Drugi je na mnogim rang-listama proglašen za najlepši gol svih svetskih prvenstava.

Sam je predriblao polovinu engleskog tima i golmana Šiltona. Engleski komentator je uzviknuo da je prvi gol sigurno neregularan jer je postignut rukom, ali zato drugi vredi za deset.

Na tom prvenstvu je Argentinu doveo do titule prvaka sveta u dvoboju sa reprezentacijom Zapadne Nemačke (3:2).

Promašaj Roberta Bađa (SAD 1994.)

U finalu između Italije i Brazila, pitanje prvaka rešavalo se penalima. Jedan od najboljih igrača sveta, Roberto Bađo, poslao je loptu preko prečke u petoj seriji, donevši titulu Brazilcima.

-Život nije uvek lak. Da jeste, ne bismo rasli i razvijali se kao ljudska bića. Ako uspemo u nečemo, često osetimo ljubomoru. Ako nam nedotaje svrha, onda smo ismevani i napadani. Nažalost, ljudi su takvi. Neočekivani bol i patnja mogu se naći na svačijem putu. Ali u trenutku u kojem se suočite sa tim testovima, onda ne smete da dopustite da budete poraženi. Nikad ne odustajte. Nikad se ne povucite - napisao je Bađo i objasnio da je autor mudrosti Daisaku Ikeda, japansko budističkog lider i filozof.

Zidanov udarac glavom (Nemačka 2006.)

U svom oproštajnom meču za Francusku u finalu protiv Italije, Zinedin Zidan je zbog verbalne provokacije udario glavom Marka Materacija, dobio crveni karton, a Francuska je izgubila posle penala.

Tragedija Andresa Eskobara (SAD 1994.)

Nakon što je postigao autogol u meču protiv Sjedinjenih Američkih Država, koji je eliminisao Kolumbiju, defanzivac Eskobar je po povratku u domovinu tragično ubijen ispred jednog noćnog kluba.

Selektor Fransisko Maturana ga je 27. juna te 1994, dan posle eliminacije, molio da se ne vraća odmah u Kolumbiju, ali "fudbalski džentlmen" nije želeo da na to pristane.

Došao je u Medeljin, a kobnog drugog jula izašao u noćni provod sa devojkom.

U danima koji su suledili pisalo se i ovo "Ubica je odjednom pritrčao, vičući 'gol!' šest puta. Šest puta je i pucao. Sa saučesnikom je utrčao u kola i pobegao'. Tako je glasila dosad poznata verzija, uz konstataciju da je "Andres Eskobar ostavljen da iskrvari" i da je "u bolnici, 45 minuta kasnije, konstatovana njegova smrt".

Na sahrani je bilo 120.000 ljudi.

Ujed Luisa Suareza (Brazil 2014.)

U odlučujućoj utakmici grupne faze između Urugvaja i Italije, napadač Luis Suarez je ugrizao za rame italijanskog defanzivca Đorđa Kjelinija. Suarez je naknadno drakonski kažnjen.

Šokantna eliminacija Jugoslavije (Italija 1990.)

U četvrtfinalu protiv Argentine, Jugoslavija je odigrala herojski meč sa igračem manje (isključenje Šabanadžovića), ali je nakon promašaja u penal seriji (Hadžibegić, Brnović, Stojković) ispala sa turnira.

Čudo u Gvangžuu (Južna Koreja i Japan 2002.)

Domaćin Južna Koreja je uz izuzetno kontroverzno suđenje i previde u osmini i četvrtfinalu protiv Italije i Španije stigla do polufinala, obeleživši prvenstvo skandalima.