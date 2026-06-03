Mnogo igrača nije se odazvalo na poziv selektora za prijateljske mečeve. Karasi je oštar.

-Njihov potez je sramotan, naneli su veliku štetu reprezentaciji i selektor više ne treba da ih zove u državni tim - rekao je Sanislav Karasi za "Sportski žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ne mogu da se biraju utakmice. Reprezentacija je svetinja i kad igra prijateljske utakmice moramo da je poštujemo, onaj ko je pozvan da otopi dres znojem.

Karasi je bio baš oštar.

-Stručni odbor na čijem sam čelu je i predložio Paunovića za selektora. Mnogo ga cenim, fino je vaspitan, pošten, odličan trener. Problem je što je deset godina radio van Srbije. Suočio se sa mnogo problema, ali sad treba da preseče i da ne zove više u reprezentaciju igrače koji ga nisu ispoštovali - naglasio je Karasi.