Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, gostovao je u podkastu "Euro Insajder" u kom je između ostalog govorio o Nikoli Jokiću.

Trener Bešiktaša se osvrnuo na saradnju sa jednim od najboljih košarkaša današnjice i tom prilikom naglasio da javnost često ima pogrešnu sliku o njegovom odnosu prema košarci.

- Da, razgovaramo često. On je zaista posebna pojava. Ljudi često imaju utisak da nije toliko opsednut košarkom, ali istina je potpuno drugačija – on živi košarku 24 sata dnevno. Vodili smo mnogo zanimljivih razgovora. Ti razgovori su nam veoma važni. Želimo da ga razumemo i na ličnom i na profesionalnom nivou, jer kada dođe u reprezentaciju, moramo da znamo kako da igramo sa njim. To nije nimalo jednostavno. Naravno, niko ne misli da ćemo mi njega naučiti nečemu novom, ali i mi možemo mnogo da naučimo kroz saradnju sa njim. Dešava se da mi priča o nekim detaljima sa treninga, o radu trenera, o utakmicama koje prati. Gleda i mečeve iz liga za koje mnogi ni ne znaju. Sećam se da mi je jednom pomenuo neku utakmicu i mislio sam da se šali, a onda mi je poslao fotografiju televizora na kojem je zaista gledao taj meč - rekao je Alimpijević.

Ističe da je centar iz Sombora fenomen kakav se retko viđa u istoriji sporta i da će biti izuzetno teško pronaći igrača sličnih karakteristika u budućnosti.

- Prema mom mišljenju, Nikola je jedinstven. Nisam siguran da ćemo u narednih sto godina gledati košarkaša poput njega. Način na koji igra, razmišlja i rešava najkomplikovanije situacije deluje neverovatno jednostavno. Njegovo razumevanje igre je na potpuno drugačijem nivou. Bio je među prvim igračima koje sam pozvao kada sam preuzeo reprezentaciju. I pre toga smo imali odličan odnos. Povezuju nas zajednički prijatelji, često smo provodili vreme zajedno, kuvamo i uživamo u dobroj hrani. Njegov kum je bio moj nekadašnji pomoćni trener, tako da naše poznanstvo traje mnogo duže od saradnje u nacionalnom timu - izjavio je selektor Srbije.