Ali je bio američki bokser i trostruki svetski šampion u teškoj kategoriji, poznat po svom jedinstvenom stilu i harizmi. Postao je simbol borbe za građanska prava nakon što je odbio vojnu službu u Vijetnamu, zbog čega mu je privremeno oduzeta titula i bokserska licenca.

Godine 1960. dobio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rimu, u poluteškoj kategoriji.

Ali je bio jedan od vodećih boksera teške kategorije u 20. veku, i ostaje trostruki direktni šampion u toj kategoriji. Njegovi rekordi od pobede nad 21. bokserom za svetsku titulu u teškoj kategoriji i pobede u 14 ujedinjenih titula su bile neprivaziđene 35. godina.

Ali, čiji je um bio britak kao i udarci kojima je obasipao protivnike, dominirao je boksom dve decenije pre nego što vreme i Parkinsonova bolest, izazvana hiljadama udaraca u glavu, nije okončala njegovu karijeru 1981. godine. On je osvajao i branio šampionsku titulu u istorijskim mečevima na egzotičnim lokacijama, dizao je glas u ime Afroamerikanaca, a poznata je priča i da je odbio da ga regrutuju u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu zbog njegove muslimanske vere.

Uprkos svojoj teškoj bolesti, Ali je putovao po čitavom svetu, a svi su ga primali sa oduševljenjem uprkos tome što nije više mogao da koristi svoj moćni glas, a uspevao je da komunicira tek slabašnim osmehom ili treptajem oka. Alija, koji je na vrhuncu karijere bio impozantna figura sa 190 centimetara i 95 kilograma težine, poštovali su milioni ljudi širom sveta.

Ta bokserska legenda se borila tokom tri različite decenije, a karijeru je završio sa rekordnim skorom od 56 pobeda, od čega 37 nokauta, i pet poraza, a bio je i prvi čovek koji je tri puta osvojio titulu šampiona sveta u teškoj kategoriji.

Sahranjen je u svom rodnom gradu, Luisvilu, u saveznoj državi Kentaki. Njegova smrt izazvala je talas tuge širom sveta, ali ostao je kao velika inspiracija mnogim mlađim generacijama.