Meč na centralnom terenu Filip Šatrije, međutim, obeležilo je nešto što se retko viđa na Rolan Garosu – kiša koja je padala po publici iako je krov bio zatvoren.

Tokom prvog seta krov je zatvoren zbog najavljenih padavina, ali je voda ipak prodirala i kapala na tribine, zbog čega su stotine navijača bile mokre. Na društvenim mrežama se brzo pojavilo nezadovoljstvo, a mnogi su snimci pokazivali kako ljudi drže kišobrane i jakne iznad glave na pokrivenom stadionu.

Uprkos ovim nezgodnim uslovima, Zverev, treći na ATP listi, održao je koncentraciju i plasirao se među četiri najbolja.

U polufinalu će se sastati sa pobednikom duela između mladog Brazilca Žoaoa Fonseke i Čeha Jakuba Menšika.