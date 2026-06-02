Iako je malo sporije startovao – dozvolivši sebi zaostatak od 5:2 u prvom setu - “velika zverka” se probudila na servisu i sa osnovne linije, naterala već preumornog Španca na i veoma komforno okončala meč za 3:0 u setovima (7-6, 6-1, 6-3).

-Danas su na terenu vladali veoma drugačiji uslovi, i bio sam primoran da pronađem svoj ritam. On je igrao mnogo bolje od mene na početku, jer j pronašao svoj ritam znatno brže. Kada sam ja uhvatio ritam, osećao sam se prilično dobro na terenu i mislim da je sa moje strane ovo konačno bio dobar meč - prenosi nam on.

O sledećem protivniku:

-Mislim da to pokazuje da imamo sjajnu grupu mladih igrača koji igraju fantastičan tenis - ništa više i ništa manje od toga. Za mene to nije važno. Fokusiram se na sledeći meč, na stvari koje mogu da kontrolišem. Imamo veliki potencijal kod mladih igrača na turneji - a meni preostaje da verujem u sebe, da verujem u svoju igru i da se fokusiram na svoj posao!

Na pitanje šta bi radije izabrao - olimpijsko zlato ili grend slem, kaže:

-Zlatna medalja je najteža za osvojiti, jer dobijate priliku jednom u četiri godine. Posebna je po tome što ima tako malo ljudi koji su to uspeli – a to radite za svoju zemlju, sunarodnike kod kuće. Nikada ne bih menjao svoju zlatnu medalju ni za šta, ali ne bih imao ništa protiv da dodam još nekoliko stvari na svoju listu uspeha - rekao je Zverev.