Aleksandar Zverev je prvi polufinalista Rolan Garosa. Nemački teniser je savladao mladog Španca Rafaela Hodara sa 3:0, po setovima 7:6 (3), 6:1, 6:3, za dva časa i 28 minuta igre.

Zverev je nakon ispadanja Novaka Đokovića i Janika Sinera prvi favorit za titulu u Parizu i to za sada u potpunosti opravdava, pa ima veliku šansu da konačno dođe do prve grend slem titule u karijeri.

Očekivao se znatno uzbudljiviji meč protiv nove teniske zvezde, ali Zverev nije dozvolio dramu. Neizvesno je bilo samo u prvom setu koji je treći igrač sveta dobio u taj-brejku.

Kasnije je sve išlo mnogo lakše za Nemca koji je u preostala dva seta prepustio protivniku samo četiri gema i potpuno zasluženo prošao u polufinale. Zverev je tako nadmašio prošlogodišnji rezultat, pošto je tada ispao u četvrtfinalu od Đokovića.

Najbolji rezultat na Rolan Garosu je ostvario pre dve sezone, kada je došao do finala u kom je izgubio od Karlosa Alkaraza. Priliku da izjednači taj uspeh imaće u petak, kada će se sastati sa boljim iz duela Žoaa Fonseke i Jakuba Menšika.