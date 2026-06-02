Mulahusejnović je ove sezone postigao 16 golova za jermenski klub u svim takmičenjima, a posebno se istakao u Ligi konferencija.

Mulahusejnović rođen je 9. februara 1998. godine u Gračanici. On je igrao za Gračanicu, Zrinjski, Gabelu, Maribor, Koper, Muru, Sarajevo, Dinamo Mahačkalu, ponovo za Zrinjski, a u Nou je stigao 2025. godine.

- Zaista sam presrećan. Velika mi je čast i istinsko zadovoljstvo što sam postao deo Vojvodine. Ovo je veliki korak za mene - izjavio je Mulahusejnović posle potpisivanja ugovora sa Vojvodinom.

Moja namera i glavni cilj je da pomognem ekipi u svemu što nas očekuje u narednom periodu, dodao je novi fudbaler Vojvodine.

- Pred nama su sigurno novi i teški izazovi, jer Vojvodina kao veliki klub uvek ima samo najveće ambicije. Nadam se da ćemo na terenu uspeti da opravdamo očekivanja. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum kako bismo ostvarili zacrtane klupske ciljeve - istakao je Mulahusejnović.

On je otkrio zbog čega je odlučio da nastavi karijeru u Vojvodini.

- Upravo me je razgovor sa šefom najviše privukao Vojvodini. Sve ono što mi je rekao o samom klubu, očekivanjima, sjajnoj organizaziciji, načinu na koji Vojvodina igra i kako raste iz dana u dan, prelomilo je moju odluku. Prve impresije su zaista sjajne - naveo je novi fudbaler Vojvodine.

Mulahusejnović je imao i poruku za navijače Vojvodine.

- Želim da ih pozovem da nas podrže i da dolaze na stadion u što većem broju. Sa naše strane, mi ćemo na terenu sigurno dati sve od sebe da ostvarimo ciljeve i da ih učinimo srećnim. Ako ih mi budemo usrećili našim igrama i pobedama, siguran sam da će oni dolaziti u još većem broju da nas bodre. Zajedno možemo da napravimo mnogo velikih stvari - zaključio je Mulahusejnović.