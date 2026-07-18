Debitovao je Vasilije Subotić minule sezone za Crvenu zvezdu, ali će u narednoj takmičarskoj godini igrati za omladince crveno-belih, odlučili su na Marakani, javlja Meridian sport.

Subotić se već priključio treninzima selekcije koju predvodi Đorđe Rakić, i po potrebi će biti “dizan” i za prvi tim. Nije doduše isključeno da ga Zvezda do kraja avgusta pošalje u Grafičar, ali za sada na Marakani veruju da je neophodniji juniorskoj selekciji.

Reč je o krilnom napadaču rođenom 2008. godine koji je imao nestvaran uspon prošle sezone. Prvo je igrao za mlađe omladince, da bi ga potom Nenad Milijaš priključio u juniorsku ekipu, gde je Subotić potpuno zablistao. U skladu s tim – Stanković je omladinskom reprezentativcu Srbije ukazao šansu na dva meča.