Krilni napadač Osman Bukari vratio se u Crvenu zvezdu posle dve godine i raduje se ponovnoj saradnji sa trenerom Dejanom Stankovićem.

On stiže iz Viđev Lođa na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, a glavni razlog povratka na Marakanu su navijači i želja da još jednom proživi najbolje trenutke karijere.

U razgovoru za Zvezda TV istakao je da je znao da će se jednog dana vratiti u crveno-beli tabor.

- Da, verovao sam. Zbog svega što sam uradio ovde, kada sam odlazio rekao sam sebi da ću se sigurno jednog dana vratiti. Bio sam uveren u to - rekao je Bukari.

Koji je glavni razlog povratka u Crvenu zvezdu?

- Nedostajalo mi je da igram ovde. Dok sam bio u Zvezdi, zaista sam uživao u fudbalu, u podršci koju mi je klub pružao i u svemu što ide uz to. Zato sam odlučio da se vratim - objasnio je brzonogi napadač.

U prvoj epizodi u Beogradu, vrlo lako se navikao na Srbiju i ceo ambijent koji okružuje Crvenu zvezdu.

- Sada čak imam i srpski pasoš, tako da ako kažem da je Srbija moja druga kuća, to zaista tako i mislim. Srbija je moj dom.

Najlepše sećanje je svakako gol u večitom derbiju protiv Partizana, što je jedan od najlepših pogodaka u istoriji okršaja najvećih beogradskih rivala.

- Mislim da je utakmica protiv Partizana ona koju svi u Srbiji sa nestrpljenjem očekuju. To je velika utakmica i kada na njoj postigneš gol ili zabeležiš asistenciju, osećaš se odlično jer znaš koliko taj meč znači. Sećam se gola koji sam postigao u svojoj prvoj utakmici protiv njih, na njihovom stadionu. Bio je to udarac sa oko 30 metara. Da, sećam se svih tih golova.

Upitan je o saradnji sa Dejanom Stankovićem. Koliko je on uticao na odluku o povratku?

- Mnogo. Ono što znam o njemu jeste da ume da motiviše igrače i da ih gura napred. Šta god da radiš, on je uz tebe. Sećam se da je, kada sam prvi put došao ovde, mnogo razgovarao sa mnom i zaista me gurao da dostignem svoj maksimum. To je ono po čemu ga pamtim. Kada sam čuo da se vratio i kada je stigla ponuda, odmah sam pomislio da je to trener sa kojim želim da radim, jer je neko ko podržava igrače i pomaže im da dostignu najviši nivo - naveo je Bukari.



