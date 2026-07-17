

Utakmice između fudbalera Crvene zvezde i Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sudiće Rumun Rareš Vidikan i Azerbejdžanac Elčin Masijev, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, Vidikan će predvoditi kompletno rumunsku šestorku u utorak, 21. jula, od 21 čas kada će Larn biti domaćin u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Uz aut linije pomagaće mu Aleksandru Korb i George Florin Neasku. Četvrti sudija biće Florin Andrei. Ovidiju Hacegan biće glavni u VAR sobi, dok će mu asistirati Adrian Kostreje.

Kad je u pitanju revanš, koji će se igrati 29. jula od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić", sudijski tim će biti iz dve države. Glavnom sudiji Masijevu asistenti će biti zemljaci Elšad Abdulajev i Parvin Talibov, a i četvrti sudija će biti Azerbejdžanac, Alijar Agajev.

Kad je u pitanju VAR soba, Holanđanin Klej Ruperti će biti glavni, a pomagaće mu Azerbejdžanac Nikat Ismajili.