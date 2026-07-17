Partizan u subotu otvara novu sezonu Superlige Srbije gostovanjem Zemunu na stadionu na Ubu, a trener crno-belih Saša Ilić poručio je da su ambicije kluba dobro poznate – pobeda na startu i borba za sam vrh.

Ilić je na konferenciji za medije istakao da njegova ekipa još nije dostigla željeni nivo fizičke spreme, ali da to ne sme biti opravdanje.

- Sutra počinjemo ono za šta smo se spremali prethodnih mesec dana. Ambicije Partizana su svima poznate i uz puno poštovanje prema Zemunu daćemo maksimum da ostvarimo pobedu - poručio je Ilić.

Trener Partizana posebno je istakao značaj podrške sa tribina, imajući u vidu da raspolaže veoma mladim timom.

- Navijači su uvek uz nas. Očekujem ih u velikom broju jer je ovoj mladoj ekipi njihova podrška preko potrebna.

Crno-bele na otvaranju očekuje utakmica na veštačkoj podlozi, ali Ilić smatra da teren ne sme biti tema.

- Moramo agresivno i disciplinovano da uđemo u utakmicu. Zemun je zasluženo u Superligi i pojačao je tim, ali Partizan mora da diktira tempo.

Ilić je potvrdio odlazak kapitena Vanje Dragojevića, ali i naglasio da klub radi na dovođenju novih igrača.

- Nadamo se da će u narednom periodu stići nekoliko fudbalera koji će pojačati konkurenciju. Mnogo toga zavisi od izlaznih transfera i finansijske situacije.

Posebno je govorio o mogućem dolasku Timotija Oume.

- Skautirali smo ga i odgovara profilu igrača koji nam je potreban. Jak je u duelima, pokriva poziciju zadnjeg veznog i dolazi iz takmičarskog ritma. Ostaje da vidimo da li će se transfer realizovati.

Strateg crno-belih najavio je da će od samog početka koristiti veliki broj igrača.

- Poznat sam kao trener koji voli rotacije. Želimo da kroz utakmice podignemo intenzitet i što pre dođemo do željene forme.

Dodao je da će novi napadač Že dobijati minutažu postepeno jer još nije u optimalnoj fizičkoj spremi, dok ozbiljno računa i na povratnika Zubairua.

Iako je kao igrač ispisao istoriju Partizana, Ilić smatra da ga trenerski posao stavlja u potpuno drugačiju poziciju.

- Ne očekujem nikakav poseban kredit. Moj ostanak u Partizanu zavisiće od rezultata, igre i napretka ekipe.

Na pitanje gde vidi Partizan na kraju sezone, Ilić nije krio ambicije, ali je pozvao na oprez.

- Voleo bih da vidim Partizan tamo gde svi navijači žele da ga vide. Međutim, nema mesta euforiji. Idemo od utakmice do utakmice, a planovi će se praviti na osnovu rezultata.

Na kraju je naglasio da Partizan "ne trpi prosek" i da je cilj uvek borba za sam vrh, bez obzira na izazove koje donosi nova sezona Superlige Srbije.