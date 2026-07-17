Fudbalski klub Crvena zvezda angažovao je Osmana Bukarija kao novo pojačanje i tako ozvaničio njegov povratak na "Marakanu" posle dve godine.

Crveno-beli su često potezali za odlukom da nekog igrača vrate posle određenog perioda van Ljutice Bogdana, a u prošlosti takvi potezi više su "odmogli" nego što su "pomogli" šampionu Srbije. Ipak, postoje dva i te kako svetla primera. Čak se može reći da su oba igrača po povratku stekle oreol legende.

Pričamo naravno o Aleksandru Kataiju i Geloru Kangi. Katai je posle dobrih izdanja od 2014. do 2016. otišao put Španije, a onda se 2020. vratio. Što se kaže, sve ostalo je istorija. Postao je momak iz Srbobrana istinska legenda kluba i simbol nove Zvezde. Slično važi i za Kangu čije ime će se pamtiti na "Marakani". Jeste postigao onaj legendaran gol za ulazak u Ligu Evrope 2018. godine, a onda otišao u Spartu iz Praga, ali je i po povratku Kanga nastavio gde je stao.

Bilo je tu još nekoliko solidnih izdanja povratnika kao što je slučaj Nenada Milijaša ili Dragana Mrđe. Mogu u tu listu da uđu i Vujadin Savić i Filip Stojković, mada njih dvojica nisu ni dočekali veliku šansu u prvom mandatu te ne mogu baš u isti koš sa Bukarijem.

Kada se pogleda spisak promašenih povratak on je prilično dug, a nekada je bio i skupo plaćen kao u slučaju Ričmonda Boaćija koji je posle odlaska u Kinu u februaru 2018. za 5.500.000 evra, ponovo obukao dres Zvezde samo šest meseci kasnije i plaćen je 2.500.000 evra. Ipak, vratio se kao drugi čovek i posle kratkotrajnog bljeska brzo potonuo, a tako i njegova karijera.

Tako nešto može se reći i za povratak Nemanje Radonjića koji je više uzeo nego što je doneo crveno-belima jer je često povremeni reprezentativac bio suspendovan, a kasnije i izbačen iz tima. Bilo je blistavih momenata poput golova Štutgartu i Milanu, ali se brzo taj san pretvorio u košmar.

Poslednji povratnik je i dalje u ekipi, a to je Strahinja Eraković koji je posle šest meseci ostavio polovičan utisak, pa je teško još uvek reći da li je njegov ponovni dolazak uspešan ili ne, pre svega jer je plaćen 3.500.000 evra.

Sigurno da bi "zvezdaši" voleli da Bukari ponovi što i Katai. Ne bi bili nezadovoljni ni povratničkim izdanjima poput Kange, ali bi svaka sličnost sa ostalim povratnicima bila promašaj. U ovom slučaju dobra stvar je što crveno-beli tek posle godinu dana odlučuju da li žele ga zadrže povremenom reprezentativca Gane.

Svi Zvezdini povratnici u 21. veku:

Nenad Kovačević 2002–2006, 2011

Dejan Milovanović 2001–2008, 2010

Dragan Mladenović 2002–2004, 2005

Goran Adamović 2002–2003, 2006

Vladimir Stojković 2001–2004, 2005

Đorđe Tutorić 2002–2008, 2009

Slavoljub Đorđević 2003–2005, 2009

Dragan Stančić 2004–2005, 2007

Marko Perović 2000–2007, 2011

Dušan Anđelković 2006–2008, 2015

Aleksandar Luković 2002–2006, 2015

Dragan Mrđa 2001–2005, 2013

Aleksandar Kovačević 2008–2011, 2013

Nikola Mijailović 2008. 2013

Nenad Milijaš 2006–2009, 2012, pa još jednom 2017

Vujadin Savić 2007–2010, 2017

Filip Stojković 2009–2013, 2017

Ričmond Boaći 2017–2018, 2018

Miloš Degenek 2018, 2019

Gelor Kanga 2016–2018, 2020

Aleksandar Katai 2014–2016, 2020

Nemanja Radonjić 2017–2018, 2024

Strahinja Eraković do 2023, 2026 (pozajmica iz Zenita)

Osman Bukari 2022–2024, 2026 (pozajmica)