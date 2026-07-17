Fudbalski klub Crvena zvezda angažovao je Osmana Bukarija kao novo pojačanje i tako ozvaničio njegov povratak na "Marakanu" posle dve godine.
Crveno-beli su često potezali za odlukom da nekog igrača vrate posle određenog perioda van Ljutice Bogdana, a u prošlosti takvi potezi više su "odmogli" nego što su "pomogli" šampionu Srbije. Ipak, postoje dva i te kako svetla primera. Čak se može reći da su oba igrača po povratku stekle oreol legende.
Pričamo naravno o Aleksandru Kataiju i Geloru Kangi. Katai je posle dobrih izdanja od 2014. do 2016. otišao put Španije, a onda se 2020. vratio. Što se kaže, sve ostalo je istorija. Postao je momak iz Srbobrana istinska legenda kluba i simbol nove Zvezde. Slično važi i za Kangu čije ime će se pamtiti na "Marakani". Jeste postigao onaj legendaran gol za ulazak u Ligu Evrope 2018. godine, a onda otišao u Spartu iz Praga, ali je i po povratku Kanga nastavio gde je stao.
Bilo je tu još nekoliko solidnih izdanja povratnika kao što je slučaj Nenada Milijaša ili Dragana Mrđe. Mogu u tu listu da uđu i Vujadin Savić i Filip Stojković, mada njih dvojica nisu ni dočekali veliku šansu u prvom mandatu te ne mogu baš u isti koš sa Bukarijem.
Kada se pogleda spisak promašenih povratak on je prilično dug, a nekada je bio i skupo plaćen kao u slučaju Ričmonda Boaćija koji je posle odlaska u Kinu u februaru 2018. za 5.500.000 evra, ponovo obukao dres Zvezde samo šest meseci kasnije i plaćen je 2.500.000 evra. Ipak, vratio se kao drugi čovek i posle kratkotrajnog bljeska brzo potonuo, a tako i njegova karijera.
Tako nešto može se reći i za povratak Nemanje Radonjića koji je više uzeo nego što je doneo crveno-belima jer je često povremeni reprezentativac bio suspendovan, a kasnije i izbačen iz tima. Bilo je blistavih momenata poput golova Štutgartu i Milanu, ali se brzo taj san pretvorio u košmar.
Poslednji povratnik je i dalje u ekipi, a to je Strahinja Eraković koji je posle šest meseci ostavio polovičan utisak, pa je teško još uvek reći da li je njegov ponovni dolazak uspešan ili ne, pre svega jer je plaćen 3.500.000 evra.
Sigurno da bi "zvezdaši" voleli da Bukari ponovi što i Katai. Ne bi bili nezadovoljni ni povratničkim izdanjima poput Kange, ali bi svaka sličnost sa ostalim povratnicima bila promašaj. U ovom slučaju dobra stvar je što crveno-beli tek posle godinu dana odlučuju da li žele ga zadrže povremenom reprezentativca Gane.
Svi Zvezdini povratnici u 21. veku:
Nenad Kovačević 2002–2006, 2011
Dejan Milovanović 2001–2008, 2010
Dragan Mladenović 2002–2004, 2005
Goran Adamović 2002–2003, 2006
Vladimir Stojković 2001–2004, 2005
Đorđe Tutorić 2002–2008, 2009
Slavoljub Đorđević 2003–2005, 2009
Dragan Stančić 2004–2005, 2007
Marko Perović 2000–2007, 2011
Dušan Anđelković 2006–2008, 2015
Aleksandar Luković 2002–2006, 2015
Dragan Mrđa 2001–2005, 2013
Aleksandar Kovačević 2008–2011, 2013
Nikola Mijailović 2008. 2013
Nenad Milijaš 2006–2009, 2012, pa još jednom 2017
Vujadin Savić 2007–2010, 2017
Filip Stojković 2009–2013, 2017
Ričmond Boaći 2017–2018, 2018
Miloš Degenek 2018, 2019
Gelor Kanga 2016–2018, 2020
Aleksandar Katai 2014–2016, 2020
Nemanja Radonjić 2017–2018, 2024
Strahinja Eraković do 2023, 2026 (pozajmica iz Zenita)
Osman Bukari 2022–2024, 2026 (pozajmica)
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