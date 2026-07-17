Košarkaški klub Jedinstvo 1950 i grad Bijelo Polje zavijeni su u crno nakon tužne vesti o smrti mladog Strahinje Tvrdišića, dečaka koji je svojim osmehom, dobrotom i toplinom ostavio neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali.

Iz bjelopoljskog kluba oprostili su se od svog mladog člana, istakavši da je Strahinja bio dete koje je plenilo pažnju svojom nežnošću i vedrinom.

- Košarkaški klub Jedinstvo 1950 i grad Bijelo Polje kao grad sporta danas su ostali bez svog anđela, Strahinje - Strala Tvrdišića, jedne dobre dobrice, deteta koje je plenilo osmehom, toplinom i nežnošću. Dječak koji je tek zakoračio u život, onaj isti život koji je još jednom pokazao svoje surovo lice i uzeo samo najbolje - navodi se u saopštenju kluba.

Vest o tragediji pogodila je čitavu košarkašku zajednicu, a iz Jedinstva 1950 uputili su apel da se pruži podrška porodici u najtežim trenucima.

- Tuga koja ne može da se opiše obuhvatila je celu košarkašku zajednicu. Molimo sve da snagom volje i molitvama daju hrabrost njegovim roditeljima Marku i Juliji, bratu Ognjenu i porodici da istraju u svom bolu - poručili su iz kluba.

Košarkaški klub Jedinstvo 1950 istakao je da će Strahinja zauvek ostati deo njihove porodice.

- Naš klub će zauvek biti uz svog Strala. Da ga anđeli čuvaju i neka mu je večna slava - poručili su iz Jedinstva 1950 uz najdublje saučešće porodici Tvrdišić.