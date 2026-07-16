Američki košarkaš Markus Bingam novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub.

Bingam (26) je sa Fenerbahčeom potpisao dvogodišnji ugovor.

- Američki centar je od 2018. do 2022. godine igrao za Univerzitet Mičigen Stejt u američkoj koledž ligi, a zatim je bio potpisao je ugovor sa Hapoelom iz Haife. Nakon perioda provedenog u Hapoelu iz Holona, prešao je u Hapoel iz Tel Aviva u novembru 2024. godine i osvojio titulu u Evrokupu 2025. Prošle sezone igrao je za Uniks iz Kazanja - naveo je Fenerbahče.

Američki košarkaš je tokom sezone 2025/26 u VTB ligi prosečno beležio 15, poena i 7,1 skok.