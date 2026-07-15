KK Crvena zvezda objavila veliku vest - David Kramer, novi je košarkaš crveno-belih!

Nemački reprezentativac visok 196 centimetara stigao je iz Real Madrida i pokriva poziciju beka. Kramer ima bogato iskustvo, osvojio je i zlatnu medalju sa reprezentacijom Nemačke na Svetskom prvenstvu.

Karijeru je gradio u Nemačkoj, prošao je akademiju Ulma, nakon toga igrao je za Bajern i Braumšvajg, a onda je prešao u Španiju gde je bio košarkaš Granade, Tenerifa i na kraju Real Madrida.

U prethodnoj sezoni u Real Madridu nije imao veliku minutažu. Odigrao je 14 utakmica u Evroligi, a beležio je u proseku dva poena i nešto manje od jednog skoka. Kramer je drugo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku nakon što je u klub stigao i Kris Džons, plejmejker koji je prethodne sezone igrao u Hapoelu iz Tel Aviva.