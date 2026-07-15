Crvena zvezda je veoma blizu angažovanja američkog centra Džonatana Motlija, prenose izraelski mediji.

Crveno-beli žele da dodatno ojačaju reket, a upravo je košarkaš Hapoela iz Tel Aviva označen kao jedno od glavnih pojačanja za novu sezonu.

Motli je prethodne sezone bio među najboljim centrima Evrolige. Tokom leta dovodio se u vezu sa nekoliko evropskih velikana, ali su pregovori sa njima propali, pa se sada Crvena zvezda pojavila kao najozbiljniji kandidat za njegov potpis.

Amerikanac je evropsku karijeru gradio kroz nastupe za Lokomotivu Kubanj i Fenerbahče, a najveći trag ostavio je u Hapoelu iz Tel Aviva, sa kojim je osvojio Evrokup i bio jedan od ključnih igrača tima. Ukoliko transfer bude realizovan, Motli bi predstavljao jedno od najzvučnijih pojačanja Crvene zvezde ovog leta.