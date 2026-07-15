Legendarni srpski fudbaler Mateja Kežman poznat je po tome da s vremena na vreme drastično promeni svoj imidž. Slavni napadač je dugo bio prepoznatljiv po zapuštenoj bradi i kosi, a sada se na Instagramu pojavila njegova najnovija fotografija u potpuno novom izdanju.

Kežman je rešio da se otarasi tog "pustinjačkog" imidža, ponovo je izvršio radikalnu promenu, ostavivši iza sebe dugu kosu i bradu.

Kežman je tokom bogate i živopisne karijere išao težim putem, gradeći ime preko Zemuna, Pirota, Loznice i Sartida, da bi preko Partizana eksplodirao na evropskoj sceni i nastupao za velikane poput PSV-a, Čelsija, Atletiko Madrida, Fenerbahčea, PSŽ-a, Zenita i Bate Borisova.

Istakao se i u nacionalnom timu, pošto je za za reprezentaciju SR Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, odigrao 49 mečeva i postigao 17 golova.