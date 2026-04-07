Nekadašnji proslavljeni fudbaler Partizana i mnogih inostranih klubova Mateja Kežman bio je pravi srcolomac.

Devojke širom regiona pratile su fudbal samo zbog Mateje Kežmana, a nekada najpoželjniji fudbaler imao je veoma buran ljubavni život.

U leto 1998. godine postao je igrač Partizana, u sezoni 1998/99 je zaigrao na 22 prvenstvene utakmice i upisao šest golova.

Okitio se titulom prvaka države, a posebnu pažnju je privukao partijom u “večitom derbiju”, kada je postigao gol u poslednjem minutu i doneo Partizanu pobedu od 2:1.

Kežman ima tri braka iza sebe.

Prvu suprugu Emiliju upoznao je kada je nastupao za Radnički iz Pirota. Tada je imao samo 18 godina, a 2001. godine stupili su u brak koji je trajao 13 godina, da bi 2014. bio okončan razvodom. Mateja sa prvom suprugom ima troje dece - Lazara, Aleksandru i Jakova.

U tom periodu, tačnije godinu dana ranije, dobio je i četvrto dete, Filimona, sa Marijom u vanbračnoj vezi. On je trenutno u braku sa Tarom Šumonjom, koju je oženio u avgustu 2018. godine, sa kojom ima dvoje dece.

Nakon turbulentnog ljubavnog života, ali i izuzetno bogate karijere, Mateja Kežman je rešio da totalno promeni način života. On se sa suprugom i dvoje zajedničke dece preselio na Kopaonik, daleko od gradske gužve. On je na planini izgradio dom za svoju porodicu, ali poseduje i četiri apartmana koja iznajmljuje.

Slavni napadač povukao se iz javnosti, posvetio se porodičnom životu, pa nemamo često prilike da ga vidimo na dešavanjima. On je eksperimentisao kada je u pitanju njegov izgled, te je u periodu kada se preselio na Kopaonik pustio bradu, bio je skoro pa neprepoznatljiv.

Zanimljivo je da su Engelzi tek sad saznali za ovu njegovu transformaciju, pa ne mogu da veruju da je to bivši napadač Čelsija.