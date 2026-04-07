Robert Levandovski postigao je drugi gol u 88. minutu, osiguravši svojoj ekipi tri dragocena boda. Ipak, ono što je privuklo pažnju nije bilo zajedničko slavlje povodom pobede, već reakcija jedne od zvezda tima: Lamin Jamal se nije pridružio saigračima u proslavi nakon pobedonosnog gola, već je ostao izolovan na suprotnoj strani terena, ne pokazujući znake entuzijazma, pre nego što se uputio pravo ka tunelu koji vodi u svlačionice.

Kamere kanala Dazn otkrile su šta se dešavalo u minutima koji su prethodili odlučujućem golu. Jamal je pokušao šut koji je otišao daleko od gola, a u tom trenutku je Barselonin trener golmana, Ramon de la Fuente, napustio tehnički prostor i poručio mladom igraču da „više dodaje loptu umesto što preuzima individualni rizik“, što je Jamal shvatio kao javnu kritiku.

Prema pisanju portala El Desmarke, Jamal je odgovorio uz očiglednu iritaciju: prvo je pokazao na semafor i sat utakmice, kao da želi da opravda svoju odluku da sam završi akciju u toj ključnoj fazi meča.

Igrač Barse je potom dva puta podigao desnu ruku u jasnom gestu besa, usmeravajući svoje nezadovoljstvo direktno ka De la Fuenteu, koji je bio jedini član stručnog štaba koji je u tom trenutku davao instrukcije, dok su ostali igrači bili fokusirani na teren.

Tenzija se nastavila i nakon gola. Jamal se nije zadovoljio samo time što nije slavio; on je svoje nezadovoljstvo izrazio još snažnije dok je išao ka svlačionici, gde su znaci nezadovoljstva bili evidentni tokom susreta sa trenerom Flikom pored aut-linije, iako je njegov primarni bes prvobitno bio usmeren na trenera golmana.