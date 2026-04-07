Sredinom druge četvrtine je preuzeo i ulogu trenera. Bio je vidno besan i vikao je na saigrače prilikom tajm-auta, preuzeo je ulogu trenera. Bilo je to pri rezultatu 53:40 za Blejzerse i posle njegovih reči je usledila serija od 9:0 tako da je to dalo rezultat.

-Ne znam šta da kažem, bilo je svega i svačega, ne sećam se šta sam pričao. Verovatno nešto o tome, znam na šta mislite, ali se ne sećam - rekao je Jokić posle meča kada su ga novinari pitali za taj detalj.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ne bih rekao da smo ih izazivali, već da nismo dovoljno dobro igrali odbranu na šutu za tri poena. Trebalo je da ih teramo da razmišljaju više, pogađali su trojke, neke su bile teške, imali su sreće kod nekih, ali je bilo i dosta otvorenih. Kada smo izlazili, terali ih da razmišljaju pre šuta, počeli su da promašuju i to je napravilo razliku", objasnio je Nikola.