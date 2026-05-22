-Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu - kaže za Mozzart Sport, selektor Srbije koji je trenutno u Atini na Fajnal Foru Evrolige.

Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske, a potom u 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine.

Jasno je i Alimpijeviću da košarkaška javnost želi da zna kako izgleda komunikacija sa asom Denver Nagetsa trostrukim MVP-em NBA lige.

-Ništa nije bilo sporno od prvog momenta, to je čovek sa kojim sam ja u kontaktu od prvog momenta otkako sam seo na selektorsku pozciju. Komunikacija sa tim čovekom se odvija na najjednostavnijem i najlakšem mogućem nivou, on zaista živi za reprezentaciju, iako to možda to nekima u nekim trenucima nije delovalo, on je čovek koji je veoma ushićen za reprezentaciju. To je čovek koji je zvao saigrače i zahvaljivao im se na borbi u prethodnim prozorima. Očekujemo, ukoliko bude išlo ovim tokom i po planu, naravno mi ne znamo šta sve može da se desi do 22. juna, ali u ime Boga, zdravlja, očekujemo ga.

Drugo ime koje nas zanima je Bogdan Bogdanović, kapiten Srbije i još uvek član Los Anđeles Klipersa?

-Sa Bogdanom je drugačije. On ima svoju situaciju koju rešava sa matičnim klubom, ima određenih manjih zdravstvenih problema koji se rešavaju. Mogu reći da je izvesno da će preskočiti julski, ali biće tu sa timom na avgustovskom prozoru - dodao je Dušan Alimpijević.

Biće sjajno ponovo videti Jokića u dresu "orlova"...