Saša Obradović je otišao sa konferencije za medije, a o tome je govorio Nikola Lončar.

-Ja se iskreno ne slažem sa ovim postupkom Saleta Obradovića. Cenim ga, poštujem ga mnogo ali je morao da bude hrabriji da izađe i da odgovori na pitanja. Jednostavno to nije KLS liga da se sprema, to je jedna runda plejofa. To ne može da se poredi sa ABA ligom gde se igra prvi deo, drugi, deo i plejof. To je dosta važniji trofej nego KLS. Na našu žalost jer je važniji od srpske lige ali to je što je - počeo je Nikola Lončar.

Nastavio je u istom ritmu.

-Mislim da je trebalo da da odgovore, ako mu se ne sviđaju pitanja da kaže idemo sledeće pitanje, ali mislim da je možda došao pod nekim instrukcijama da ne bi trebalo da kaže ništa. To se dešava. Možda od strane kluba ili nekih ljudi koji ga savetuju. Po meni je trebalo da odgovori na pitanja koja su dobronamerna. Ljudi hoće da znaju šta je, zbog čega je Crvena zvezda izgubila 2:0 od Partizana. To nije normalno da Zvezda gubi 4:0. To su važne utakmice u kojima je Zvezda ispala iz igre za važan trofej. Znam ga kao hrabrog čoveka. čoveka koji je uvek stajao iza svojih reči, ali po meni nije bilo ok što nije hteo da odgovara na pitanja.

Istakao je novinar u studiju "Arene" da atmosfera u dva najveća kluba u Srbiji "melje trenere", sa čim se složio Lončar. Ipak...

-Pa šta znači melje? Ako Melje trenere nemojte da dolazite ako niste spremni za tu sredinu. Jeste da melje, stvarno melje i možda to daje prednost stranim trenrima koji ne čitaju novine, koji nemaju prijatelje odavde, koji ne idu u kafiće nego su uvek uz ljude iz stručnom štaba, uz svoju famijliju. Ne znaju jezik i ne znaju šta se piše. Ta sredina melje, ali pre nego što dođete u taj mlin morate da izvagate da li ste spremni ili niste. Znamo slučajeve domaćij trenera koji su došli i nisu se dobro proveli. Ali morate da budete spremni na sve to - završio je Nikola Lončar.