Crvena zvezda je stigla do duple krune, ali to nije sve. Bilo je još razloga za dobro raspoloženje.

Marko Arnautović je došao na svadbu, Nenada Kovačevića, fizioterapeuta Crvene zvezde, sa kojim je očigledno u sjajnom odnosu.

Na svadbi je bio i njegov dugogodišnji saigrač iz reprezentacije Austrije, Aleksandar Dragović, koji se pojavio na Marakani nešto ranije.

Dragović i Arnautović su se sjajno proveli, što se može videti i na osnovu snimaka sa svadbe, a posebno su se razveselili uz trubače.

Crvena zvezda će već od 19.15 dobiti pehar za osvajanje titule na Marakani i već tada će početi žurka na stadionu crveno-belih, a ulaz je besplatan.