Rade na "Marakani" punom parom, a pojavilo se još jedno ime.

Kapitenu Ludogoreca, Pedru Naresiju, aktuelni ugovor ističe na kraju tekuće sezone.

Kako prenosi “Tema Sport”, iskusni defanzivni vezista rastaće se sa timom iz Razgrada, a veliko interesovanje za njegove usluge pokazuje novi šampion Bugarske – Levski.

Ipak, nije to sve od informacija iz komšiluka kada je u pitanju Brazilac. Prema navodima portala “Top Sport”, koji je prethodno preneo saznanje gore navedenog medija, Naresija prati i Crvena zvezda.

Srpski šampion navodno posmatra situaciju vezanu za zeta legendarnog levog beka – Roberta Karlosa.

Naresi je počeo karijeru u Red Bulovom timu iz Brazila, a potom do dolaska u Bugarsku nastupao još za Bragantino, Searu i Sport Resife. Tokom četiri godine u Razgradu postigao je četiri pogotka i sedam asistencija na čak 172 odigrana meča.

Zanimljivo će biti ovo leto na "Marakani"...