Svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Dražavama, Kanadi i Meksiku počinje 11. juna, a uprkos brojnim najavama zvaničnika da će po mnogo čemu biti posebno – moglo bi da se dogodi sasvim suprotno.

Naročito škripi u Americi, glavnom domaćinu turnira, gde će biti odigrana završnica Mundijala, jer, prema izveštaju Sindikata američkih hotela (AHLA), prognoze su više nego zabrinjavajuće.

Dok iz FIFA slavodobitno poručuju da je prodato više od pet miliona ulaznica, američki hotelijeri ne zapažaju neki naročti hajp oko fudbala i dolaska navijača. Konkretno, iz AHLA tvrde da su rezervacije u gradovima u kojima će se održati takmičenje - jako male. Izneli su, takođe, direktne optužbe na račin FIFA da stvara lažna sliku jer je rezervisala previše soba za sopstvene potrebe i svoje ljude.

U izveštaju se navodi i da su cene karata, transporta i porez previsoki, te da sve to odvraća turiste i fudbalske navijače od rezervacije. Ogroman problem su i cene smeštaja, pa je naprimer prenoćište u bostonskim hotelima oko 300 dolara.