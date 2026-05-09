Nefči iz Bakua je kratko bio pod zabranom dovođenja igrača zbog administrativnog problema vezanog za uplatu prethodnom klubu jednog fudbalera.

FIFA je automatski suspendovala azerbejdžanski klub i izrekla mu zabranu registracije novih igrača tokom naredna tri prelazna roka, ali je ubrzo ustanovljeno da je u pitanju tehnička greška. Problem je nastao zbog toga što uplata koju je Nefči izvršio bivšem klubu Alesija Kurćija nije bila pravilno evidentirana u sistemu, pa je sankcija aktivirana automatski kroz FIFA proceduru.

Ipak, nakon dodatne provere je ustanovljeno da je klub iz Azerbejdžana izmirio svoje obaveze, pa je suspenzija ubrzo povučena, a zabrana transfera ukinuta.

To znači da će Nefči nesmetano moći da dovodi nove igrače u letnjem prelaznom roku i da sastavlja tim za narednu sezonu. Ovaj klub trenutno vodi veliku bitku za plasman u evropska takmičenja kroz završnicu domaćeg prvenstva, dok se paralelno već radi i na planovima za rekonstrukciju ekipe.

Sa Nefčijem se poslednjih dana dovodi u vezu i napadač poljske Jagjelonije Afimiko Palulu, koji je već neko vreme na meti Crvene zvezde. Azerbejdžanski klub navodno nudi Pululuu platu od 500.000 erva na godišnjem nivou, te želi da iskoristi činjenicu da mu ističe ugovor sa Poljacima.