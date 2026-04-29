Stiže nam Mundijal na leto, a u skladu s tim menjaju se i neka pravila, sve sa ciljem da utakmice budu zanimljivije, i da publika ne trpi.

Mnogo puta se dešavalo da neki od najboljih igrača propuste polufinala i finala zbog parnih kartona, a FIFA sada želi da to donekle spreči.

Naime, plan je da se promene pravila oko žutih kartona, te da se uvedu dve “amnestije” za žute kartone, kako se nakupljeni kartoni ne bi prenosili daleko kroz turnir.

Igrači bi i dalje mogli da budu suspendovani nakon dva žuta kartona u određenim fazama takmičenja, ali ova reserovanja znače da će manje velikih zvezda propuštati važne utakmice nokaut faze.