Naime, izvori koji odlično poznaju dešavanja u Detroit Pistonsima, za "Meridian sport" su potvrdili da je najbolji tim Istočne konferencije uverio reprezentativca Nemačke da po kvalitetu pripada NBA ligi i da mu je vreme da se vrati.

Kako se to poklapa sa Bonginim košarkaškim ambicijama pitanje je dana kad će aktivirati izlaznu klauzulu i ozvaničiti selidbu u „glavni grad” američke auto-industrije. Kako Meridian sport saznaje, to bi trebalo da se dogodi 20. jula, dan po završetku Letnje lige u Las Vegasu.

Bonga je pre Bajerna igrao u Lejkersima, Vašingtonu i Torontu, a imao je ponude da ode iz Partizana i tokom sezone, ali crno-beli nisu želeli da se odreknu njegovih usluga, zato što su tada turbulencije bile na maksimumu a znali su i da će u svakom slučaju na kraju godine dobiti isto obeštećenje.

Ostaje da se vidi koga će Partizan angažovati kao zamenu za Bongu...