Emilio De Leo je godinama bio desna ruka Siniše Mihajlovića.

“Sa Sinišom sam 2008. godine prvi put sarađivao. Slao sam video analize njegovom stručnom štabu, ali bez direktnog kontakta. Tek 2012. godine sam ga upoznao, i tada sam jednom mesečno išao u Rim kako bi mi Siniša davao zadatke. Sećam se koliko sam bio stidljiv kad sam ga upoznao. Došao sam sa kompjuterom u ruci, ličio na knjigovođu. Miha je bio u papučama i šortsu. Sećam se da je ležao na kauču i rekao mi da se opustim. Kada je 2012. godine postao selektor Srbije – prvi put me je poveo sa sobom i tada sam mu postao desna ruka - rekao je De Leo za "Gazetu".

Ima blizak odnos sa Ademom Ljajićem i Aleksandrom Kolarovim. Sa obojicom je sarađivao.

-Ako pričamo o Srbima – najviše sam vezan za Ljajića. Mada bih o svakom mogao da napišem knjigu. Eto, i Kolarov me je zvao da mu budem pomoćnik u mladoj reprezentaciji Srbije, ali mi je trebao predah u tom trenutku.

Podelio je i anegdotu koju pamti iz vremena dok je Mihajlović trenirao Ljajića.

-Sećam se video-analize kada je Ljajić zadremao. Miha ga je gađao daljinskim. Uspeo je da izbegne, na svu sreću. Obično se samo sa “kumićima” raspravljao.