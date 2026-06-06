Kuća legendarnog fudbalera u Sremskoj Kamenici bila je meta lopova, koji su iz doma u kojem živi majka Siniše Mihajlovića odneli novac, ali i brojne rekvizite iz karijere njenog sina koji imaju neprocenjivu vrednost.

Kako Telegraf saznaje, policija radi svoj posao i identifikovala je jednog od lopova, koji bi uskoro trebalo da bude priveden.



Pljačka se dogodila u utorak, 26. maja, između dva i tri sata posle ponoći. Dva maskirana lopova su upala u kuću dok je Sinišina majka spavala, a u međuvremenu se ona oglasila:

- Spavala sam u toj sobi, u koju su ušli lopovi i iz jednog od dva plakara pored mog kreveta uzeli novac, svu moju ušteđevinu, penziju i zlatan lančić u čijem privesku su slike mojih unučića. To mi je bio poklon od mog Siniše i dece. Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Verovatno su mi nešto uradili, nečim me omamili. Ne znam. Na snimcima sa kamera videli smo da su bili maskirani. Verujem da će biti pronađeni - rekla je Viktorija Mihajlović.