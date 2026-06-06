Brojne ličnosti iz sveta košarke okupile su se na komemoraciji Edinu Avdiću, jednom od najcenjenijih sportskih novinara i komentatora na ovim prostorima koji je iznenada preminuo u 48. godini.



Poslednjem oproštaju u beogradskom hotelu "Crown Plaza" prisustvuju legende srpske i regionalne košarke, brojni treneri, bivši i sadašnji reprezentativci, kao i zvezda NBA lige Nikola Vučević... Tu su i Aleksandar Pavlović, Dejan Radonjić, Vlada Jovanović, Dušan Kecman, Luka Pavićević, Mirko Pavlović...

Avdić je imao zdravstvene probleme, o kojima nije mnogo govorio, a svi će ga zapamtiti po njegovoj energiji tokom prenosa košarkaških mečeva, bilo da se radi o ABA ligi, ACB ligi ili NBA, ali i intervjuima sa najpoznatijim ličnostima iz sveta igre pod obručima.













