Partizan i dalje prati situaciju oko napadača Železničara Silvestera Džaspera, za kog klub iz Pančeva traži 1.800.000 evra.

Kako prenosi Telegraf, crno-beli smatraju da je cena previsoka i još se uvek razmatra eventualni transfer, iako postoji saglasnost među čelnicima da bi Džasper mogao doneti i igrački i finansijski profit u budućnosti.

Jedan deo rukovodstva smatra da je ulaganje prevelik rizik za igrača iz Superlige Srbije, dok drugi veruju da bi investicija mogla višestruko da se isplati kroz buduću prodaju.

Naravno, dosta toga će zavisiti i od budućeg trenera. Odlazeći Srđan Blagojević je izuzetno cenio kvalitete Džaspera, a očekuje se da novi stručnjak ne bi imao drugačije mišljenje.

Partizan će u predstojećem prelaznom roku nastojati da pojača sve pozicije u timu, ali Džasper ostaje prioritet za levi krilni napad, zajedno sa Dušanom Žagarom iz IMT-a.