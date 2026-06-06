Prvi nosioci na turniru pobedili su druge nosice posle 76 minuta.



Granoljers i Sebaljos su pet puta oduzeli servis protivnicima, koji su napravili dva brejka.

Oni su postali tek peti dubl u muškoj konkurenciji koji je uspeo da odbrani titulu u Parizu.



Takođe, Granoljers i Sebaljos su postali prvi prvi nosioci koji su osvojili titulu na pariskom grend slemu još od 2013. godine, kada je to uspelo Amerikancima Bobu i Majku Brajanu.

Granoljers i Sebaljos zajedno igraju od 2019. godine, ali su tek prošle godine u Parizu osvojili prvu grend slem titulu. Oni su sada osvojili titule na tri poslednja grend slema, pošto su pobedili i na Ju Es openu prošlog septembra.

Uprkos porazu u finalu Heliovara i Paten će preuzeti prvo mesto na ATP listi u konkurenciji dublova.

Oni su pokušavali da osvoje treću zajedničku grend slem titulu, nakon što su pobedili na Vimbldonu 2024. godine i Australijan openu 2025.