Legendarni sportski komentator Edin Avdić biće sahranjen u ponedeljak, 8. juna sa početkom u 14 časova i 30 minuta, na groblju Bare u Sarajevu.

Pre sahrane biće održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, zakazana za 11.00 časova, uz mogućnost ulaska za zainteresovane od 10.00 do 10.45 časova.

Od Avdića će se oprostiti i sportska javnost u Srbiji, gde je planirana komemoracija u subotu, 6. juna, od 13.00 časova u hotelu "Crowne Plaza", kojoj će moći da prisustvuju sportisti, prijatelji i poštovaoci njegovog rada.

Podsetimo, Edin Avdić je iznenada preminuo u sredu 3. juna u 47. godini. Ostaće upamćen kao jedan od najboljih sportskih komentatora na ovim prostorima.